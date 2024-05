Bandidos furtam e vandalizam instituto durante 4 horas no centro de Cotia

Criminosos esperaram a vítima e a PM irem embora para continuarem furtando os objetos; ninguém foi preso

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

O Instituto Embelleze, localizado no centro de Cotia, foi alvo de furto e vandalismo. O crime foi praticado das 23h de quarta-feira (22) até às 3h de quinta (23), segundo o Boletim de Ocorrência (B.O) que Cotia e Cia teve acesso.





Durante as 4 horas que permaneceram no local, os bandidos destruíram parte do teto e furtaram diversos objetos, como secador, prancha para cabelo, produtos cosméticos, barbeadores, entre outros.





Local foi parcialmente destruído

De acordo com o B.O, por volta das 23h, o alarme do estabelecimento disparou e a proprietária foi até o local. As luzes estavam acesas, alguns objetos espalhados e o teto danificado.





A Polícia Militar foi acionada, mas chegando no local, por volta das 23h50, registrou apenas os documentos da vítima, conforme consta no B.O.





Duas horas depois, a vítima apagou todas as luzes e foi embora. Porém, ao retornar pela manhã, notou que mais objetos tinham sido furtados, além de fios de energia e cobre.





Imagens flagraram a ação

Segundo imagens gravadas por um vizinho, os criminosos saíram do estabelecimento por volta das 3h. Ou seja, no momento em que a vítima foi com a PM no local, eles ainda estavam no interior do estabelecimento e continuaram a furtar os objetos assim que não havia mais ninguém.





O caso foi registrado como “Furto a estabelecimento comercial” e “Dano” na Delegacia de Cotia. A Polícia Civil deve agora analisar as imagens para tentar identificar os suspeitos.