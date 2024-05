Idosos já podem se inscrever em aulas de hidroginástica gratuitas em Caucaia do Alto

Aulas acontecerão duas vezes por semana; matriculados receberão touca de hidroginástica, óculos, mochila e roupão

Foto: Juliano Barbosa / Prefeitura de Cotia

Pessoas com idade a partir de 60 anos já podem se inscrever no Projeto Acqua Sênior, que vai disponibilizar aulas de hidroginástica em Caucaia do Alto.





As pré-inscrições devem ser feitas presencialmente, na sede do projeto, na estrada do Cruzeiro, 234, Caucaia do Alto (atrás do CEUC).





As aulas acontecerão duas vezes por semana (turmas da terça e quinta-feira e da quarta e sexta-feira), com horários da manhã e da tarde.





Cada aula terá duração de 50 minutos com atividades coordenadas por professores de educação física.





As pessoas idosas com matrícula confirmada receberão touca de hidroginástica, óculos, mochila e roupão.





COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO





Para se inscrever no Projeto Acqua Sênior é preciso ser morador de Cotia comprovadamente há pelo menos um ano, ter renda mensal familiar de até três salários mínimos, estar inscrito no Cadastro Único e ter Número de Identificação Social (NIS) atualizado pelo CRAS.





Também é preciso apresentar atestado médico emitido há menos de um ano e duas fotos 3×4.





Depois da pré-inscrição, a Secretaria de Desenvolvimento Social fará análise dos cadastros e, os que atenderem aos requisitos, serão matriculados nas vagas disponíveis – as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição.





Mais informações: 11 4580-5180