Mais de mil vagas: veja como participar do Mutirão do Emprego em Cotia nesta quarta (8)

Segundo a prefeitura, as vagas abrangem todos os níveis de formação; saiba mais

Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cotia, em parceria com diversas empresas da cidade, realizará um Mutirão do Emprego nesta quarta-feira (8) das 6h30 às 13h, no Ginásio Municipal de Esportes da cidade.





Segundo a prefeitura, serão oferecidas mais de 1.100 vagas de emprego, abrangendo todos os níveis de formação e experiência, incluindo posições para Pessoas com Deficiência (PcDs) e para o programa Jovem Aprendiz.





Todas as vagas são destinadas para residentes do município.





COMO PARTICIPAR





Para participar do mutirão, é importante que o candidato leve três vias do currículo, documento de identidade e comprovante de endereço.





No dia, representantes de 19 empresas estarão presentes para realizar o processo seletivo de 675 vagas. Algumas contratações, de acordo com a prefeitura, serão efetuadas imediatamente, enquanto outras seguirão para etapas subsequentes de seleção.





Serviço:





Mutirão de Emprego





Data: 8 de maio de 2024 – quarta-feira





Horário: das 6h30 às 13h





Local: Ginásio Municipal de Esportes





Endereço: Rua Ouro, s/n (ao lado do Mercado Municipal)





Requisitos: Levar 3 (três) vias do currículo, RG e comprovante de endereço





Vagas exclusivas para moradores de Cotia