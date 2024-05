Galpão em Cotia armazenava 5 milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai

Esquema foi descoberto pela Polícia Civil

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil descobriu um esquema de distribuição de cigarros contrabandeados do Paraguai que operava nas cidades de Cotia e Carapicuíba.





Dois homens, de 27 e 28 anos, que gerenciavam a distribuição, foram presos no depósito usado para guardar, contabilizar e negociar a venda dos produtos.





Após trabalho de investigação, os policiais civis descobriram que havia um “centro de distribuição” em Cotia, usado como depósito dos cigarros.





Os policiais abordaram um homem na direção de um furgão que entrava no local.





Dentro do imóvel, tinha o outro suspeito, que também acabou preso. O caso foi registrado como contrabando.





No total, 500 caixas com 5 milhões unidades do cigarro contrabandeados foram apreendidas e encaminhadas à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Carapicuíba.