Idoso é vítima de sequestro e roubo ao sair de supermercado em Caucaia do Alto

Vítima foi deixada no meio do mato e caminhou cerca de 5 km até a base da GCM, durante a madrugada de hoje (6)

Caso foi registrado no 1º DP de Caucaia. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Um idoso, de 66 anos, foi vítima de sequestro e roubo ao sair de um supermercado no centro de Caucaia do Alto na noite desse domingo (5). A vítima conseguiu ainda enviar mensagens no WhatsApp de familiares durante o crime.





Um dos familiares da vítima, que recebeu as mensagens de áudio, contou na delegacia que os criminosos “diziam para ele abrir o porta-malas do carro e entrar”.





O fato teria ocorrido no estacionamento do estabelecimento. Depois, os familiares perderam o contato com ele.





VEÍCULO ENCONTRADO E CRIMINOSO PRESO





Policiais militares de Vargem Grande Paulista, que estavam cientes do ocorrido, estavam em patrulhamento quando viram um veículo com as mesmas características pela contramão em alta velocidade.





Os PMs fizeram o acompanhamento do carro. Em determinado momento, os dois ocupantes deixaram o veículo e saíram correndo. Um deles foi detido e o outro conseguiu fugir.





Dentro do automóvel estava o celular da vítima, que até então, não havia sido localizada.





VÍTIMA FOI DEIXADA NO BAIRRO DA CAMPININHA





Durante a madrugada desta segunda-feira (6), a vítima compareceu na delegacia para prestar depoimento. O idoso contou que foi sequestrado quando já tinha saído do supermercado e estava na via pública. Segundo ele, a dupla anunciou o roubo, mas não exibiu arma de fogo.





A vítima contou que foi colocada no banco de trás e foi obrigada a passar os dados para que os criminosos fizessem transferências bancárias via Pix. No entanto, eles não conseguiram realizar.





O idoso disse que foi deixado no bairro da Campininha, no meio do mato, e foi caminhando até a base da Guarda Civil, no centro de Caucaia do Alto. Ele reconheceu o homem que havia sido preso como o autor do roubo e sequestro.





O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cotia, em Caucaia do Alto. A Polícia Civil procura o segundo envolvido no crime.