Mas há requisitos para ter direito à promoção; veja

Foto: Reprodução

Para comemorar o Dia das Mães, o Thermas da Mata, em Cotia, lançou uma promoção com entrada gratuita para as mães neste sábado (11), domingo (12) e na próxima segunda-feira (13).





Para ter direito à entrada franca, no entanto, as mães deverão ir acompanhadas de pelo menos uma criança ou um adulto. O valor do ingresso infantil é a partir de R$44 e do adulto a partir de R$54.