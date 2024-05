Instituto Cacau Show inaugura nova unidade em Itapevi com capacitação para até 500 jovens

Jovens têm acesso a ferramentas de trabalho, resolução de problemas, gestão do tempo, atividades em equipe e estudos para o Enem

Foto: Divulgação

A Cacau Show inaugurou na última semana a mais nova unidade do Instituto Cacau Show (ICS), no centro de Itapevi.





A organização, que atua no desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio de educação integral, oferece programas e atividades estruturadas.





Além de Itapevi, o Instituto Cacau Show está presente em Linhares, no Espírito Santo.





“Instituto Cacau Show: mais sobre a nova unidade em Itapevi





A nova unidade do Instituto Cacau Show destaca a expansão do programa Inspire Jovem e oferecerá cursos profissionalizantes e aulas de música, com capacidade para acomodar até 500 jovens.





O programa Inspire Jovem busca promover o protagonismo de jovens de 15 a 18 anos de idade por meio da metodologia ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas), com o auxílio de mentores. Os jovens têm acesso a ferramentas de trabalho, resolução de problemas, gestão do tempo, atividades em equipe e estudos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibulares.





Com informações do site Alphaville e Arredores