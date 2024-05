Duo Menoclan, de Cotia, lança videoclipe da música ‘Caminho de Luz’ | Neto Rossi

Canção vem recheada de mensagens inspiradoras e um refrão que não sai da mente

Duo Menoclan (trap cristão). Foto: Divulgação

Com aquele refrão que não sai da mente, o duo Menoclan, formado por Binho (Fábio Teixeira) e Cefas (Márcio Welington), acaba de lançar o videoclipe da música ‘Caminho de Luz’.





A música - no estilo trap cristão - como já diz o título, traz uma mensagem de inspiração e consciência sobre os caminhos a serem trilhados, além de fazer analogia com passagens bíblicas, como o “caminho estreito”, termo mencionado no livro de Mateus.





Menoclan é um grupo musical de Cotia que já tem 7 anos de trajetória no trap cristão. As letras das músicas são voltadas para mensagens positivas e de superação. As canções, segundo a própria dupla define, “são uma mistura envolvente de ritmos e batidas cativantes, combinadas com letras que transmitem esperança, amor e fé”.





Confira o videoclipe abaixo: