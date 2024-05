Luto: Benzedeira, doou amor e fé para curar os enfermos

Dona Maria ficou conhecida em Cotia por ser uma das benzedeiras mais antigas da cidade; seu trabalho espiritual fica como legado para todos nós

Dona Maria faleceu aos 83 anos na madrugada desta quinta-feira (2). Foto: Revista Circuito

Católica desde a juventude, a fé religiosa sempre movimentou a sua vida. Em sua casa, ao redor dos cômodos, quadros e imagens de santos decoram o ambiente repleto de boas energias.





Maria Leme Duarte, ou simplesmente, Dona Maria, disse, certa vez, que via Jesus alegre, sorrindo para ela, mas também via Jesus triste, pelo que acontece no mundo.





Dona Maria ficou conhecida por ser uma das benzedeiras mais antigas de Cotia. E esse dom espiritual despertou quando ela tinha apenas 13 anos de idade. Mas tornou-se, mesmo, “popular”, quando completou 30 anos.





Foto: Arquivos Pessoais

A primeira pessoa ‘curada’ por ela foi Ícaro Martinez, filho do ex-secretário de Educação de Cotia, Marcos Martinez, o professor Marcão. Ícaro tinha apenas um ano e o caso dele era grave: um cobreiro (infecção de pele) em sua perna.





Após pedir para Deus que a intuísse, Maria pegou três plantinhas no quintal de sua casa, as lavou, tirou o excesso da água para secar e voltou para a sala. Fez uma reza e pediu para que Deus pudesse curar o menino.





No dia seguinte, Ícaro retornou à casa da benzedeira no colo de seu avô, com a perna praticamente curada. O caso se popularizou na cidade e, desde então, ela deu continuidade a sua missão, realizando a cura através da fé.





Dona Maria faleceu, aos 83 anos, na madrugada desta quinta-feira (2). Ela estava internada no Hospital do Servidor Público, em SP. O velório acontece hoje, das 13h30 às 16h30, no cemitério Memorial Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista.





Dona Maria deixa 10 filhos - 6 de sangue e 4 de 'coração' - e um legado de amor e fé.