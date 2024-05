Cotia terá mutirão de emprego com mais de 1.100 vagas

As vagas são exclusivas para residentes do município; Evento acontece na próxima quarta-feira (8)

Foto arquivo: Alexandre Rezende / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia, em parceria com diversas empresas da cidade, realizará um Mutirão do Emprego, no dia 8 de maio (quarta-feira), das 6h30 às 13h, no Ginásio Municipal de Esportes de Cotia. Serão oferecidas mais de 1.100 vagas de emprego, abrangendo todos os níveis de formação e experiência, incluindo posições para Pessoas com Deficiência (PcDs) e para o programa Jovem Aprendiz. As vagas são exclusivas para residentes do município.





No dia, representantes de 19 empresas estarão presentes para realizar o processo seletivo de 675 vagas. Algumas contratações serão efetuadas imediatamente, enquanto outras seguirão para etapas subsequentes de seleção. Para participar, é importante que o candidato leve três vias do currículo, documento de identidade e comprovante de endereço.





O evento é uma oportunidade para moradores da cidade que estão em busca de uma colocação profissional. Caso o interessado não tenha currículo, na segunda-feira, 6 de maio, das 9h às 16h, a equipe da Secretaria do Desenvolvimento Social (SDS) fará um mutirão para elaboração de currículos, no prédio do CIT de Cotia (Centro Integrado de Tributário). A iniciativa promete movimentar o mercado de trabalho local, enfatizando o desenvolvimento social e econômico da região.



Mutirão de Emprego

Data: 8 de maio de 2024 – quarta-feira

Horário: das 6h30 às 13h

Local: Ginásio Municipal de Esportes

Endereço: Rua Ouro, s/n (ao lado do Mercado Municipal)

Requisitos: Levar 3 (três) vias do currículo, RG e comprovante de endereço

Vagas exclusivas para moradores de Cotia



Mutirão de Elaboração de Currículo

Data: 6 de maio – segunda-feira

Horário: das 9h às 16h

Local: CIT de Cotia (Centro Integrado de Tributário)

Endereço: Av. Benedito Isaac Pires, 35 - 5º Andar – Parque Dom Henrique