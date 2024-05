Após perseguição na Raposo Tavares, homem com carro furtado é preso pela PM em Cotia

Caso aconteceu na madrugada dessa quarta-feira (1º)

Foto: PMSP

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada dessa quarta-feira (1º), um homem por receptação, em Cotia. Segundo a PM, ele estava dirigindo um veículo de carga furtado.





Os policiais estavam pela Rodovia Raposo Tavares e suspeitaram quando viram um furgão ocupado por dois indivíduos trafegando em alta velocidade. Na tentativa de abordagem, a dupla fugiu, mas acabou detida após acompanhamento que terminou na rua da Felicidade, no bairro Jardim Cotia.





De acordo com a PM, o motorista disse que teria fugido pois estava sem a CNH. No entanto, os policiais constataram que a identificação nos vidros do veículo estava raspada e o emplacamento havia sido trocado.





Ao consultar o número do motor através do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), a equipe verificou uma queixa de furto do automóvel. Diante disso, os abordados foram conduzidos ao Distrito Policial de Cotia, onde o motorista permaneceu preso por receptação e o passageiro foi liberado após o registro da ocorrência.