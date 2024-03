Lula anuncia criação de novos Institutos Federais em Cotia, Carapicuíba e Osasco

Estruturas ofertarão principalmente cursos técnicos integrados ao ensino médio

Foto: Governo Federal

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou, na manhã desta terça (12), a criação de 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs).





A iniciativa alcança todas as Unidades da Federação e gera 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio.





De acordo com o Governo Federal, cada nova unidade tem custo estimado de R$ 25 milhões, sendo R$ 15 milhões para infraestrutura e R$ 10 milhões para aquisição de equipamentos e mobiliário.





“A construção de novos campi nos municípios impacta o setor da construção civil, além de gerar emprego e renda. As novas escolas, quando estiverem em funcionamento, levarão desenvolvimento local e regional”, explica o governo.





COTIA, OSASCO E CARAPICUÍBA CONTEMPLADAS





Entre as 100 cidades brasileiras contempladas, estão Cotia, Osasco e Carapicuíba. Ao todo, 12 municípios do estado de São Paulo receberão novas unidades do IFs.





Veja as cidades do estado de SP:





São Paulo (Jardim Ângela e Cidade Tiradentes), Osasco, Santos, Diadema, Ribeirão Preto, Sumaré, Franco da Rocha, Cotia, Carapicuíba, São Vicente e Mauá.





Nas redes sociais, o prefeito Rogério Franco comemorou o fato de Cotia ter sido contemplada.





“Grande notícia para nossa região: as cidades de Cotia, Carapicuíba e Osasco foram contempladas com novas unidades do Instituto Federal. O anúncio foi feito na manhã de hoje em cerimônia no Palácio do Planalto e representa novas oportunidades para todos. É educação de qualidade e gratuita para nossos jovens”, disse, na legenda do vídeo, ao lado dos prefeitos Rogério Lins (Osasco) e Marcos Neves (Carapicuíba).









O QUE SÃO OS INSTITUTOS FEDERAIS





Os Institutos Federais são instituições pluricurriculares e multicampi (reitoria, campus, campus avançado, polos de inovação e polos de educação a distância).





As unidades são especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica (EPT) em todos os seus níveis, além de ofertar licenciaturas, bacharelados e pós-graduação stricto sensu.





Instituídos no momento de constituição da Rede Federal, os institutos “têm como obrigatoriedade legal garantir um mínimo de 50% de suas vagas para a oferta de cursos técnicos de nível médio, prioritariamente na forma integrada”.





Devem, ainda, garantir o mínimo de 20% de suas vagas para atender a oferta de cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas a formação de professores.