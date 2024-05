Incêndio destrói residência em Itapevi: “a gente perdeu tudo”; veja vídeo

Família pede ajuda para comprar roupas e móveis novamente

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Um incêndio destruiu uma residência em Itapevi na manhã dessa segunda-feira (13). Não havia ninguém no local. Os cômodos foram tomados pelo fogo, que destruiu roupas, móveis e tudo que estava pela frente.





O caso ocorreu na Rua Graúna, número 11, no bairro Transurb. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria sido causado por problemas na parte elétrica.





Cotia e Cia conversou com um dos moradores da casa. Matheus Jesus de Oliveira contou que ele e a família tinham saído para trabalhar no momento do incidente. Depois de algumas horas, começaram a receber ligações de vizinhos.





“Eu demorei um pouco para chegar em casa. Meu pai já estava por lá. O Corpo de Bombeiro já tinha controlado o fogo. Os bombeiros relataram que foi a parte elétrica da casa. Deu para salvar pouquíssima coisa. O fogo tomou conta de todos os cômodos da casa. A gente perdeu tudo”, conta.





Depois, a Polícia Militar e a Defesa Civil também compareceram ao local para prestar apoio. A família está hospedada em outra residência temporariamente.





PEDIDO DE AJUDA





Matheus e a família pedem ajuda para comprar roupas e outros utensílios novamente. As doações podem ser feitas através da Chave Pix 52723381897 (CPF) - Matheus Jesus de Oliveira (11 99405-8104).





VEJA O VÍDEO ABAIXO: