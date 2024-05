Motoboy denuncia funcionária do McDonald’s de Itapevi: “jogou o pedido na minha cara”

A reportagem conversou com Mateus Lopes, que mora em Cotia e faz entregas pelo iFood; as duas empresas se manifestaram sobre o ocorrido; veja o vídeo

Imagem: Redes Sociais

Um motoboy que faz entregas pelo iFood denunciou uma atendente do McDonald’s de Itapevi nessa terça-feira (14). Mateus Lopes disse que foi até o delivery para retirar o pedido de um cliente e acabou sendo humilhado.





Em vídeo publicado no Instagram, Mateus aparece com partes do rosto da roupa sujas. Ele narrou o que ocorreu. “Vim retirar o pedido aqui no delivery de Itapevi e a mina jogou o bagulho na minha cara. Nós debaixo de chuva, debaixo de sol, o dia todo no garimpo, mas tá firmão”, desabafa. Nisso, uma atendente aparece e diz para ele não a filmar (veja abaixo):













Cotia e Cia entrou em contato com o motoboy. Ele disse que se sentiu humilhado e até pensa em parar de trabalhar com entregas. “Desanimei de verdade. Passei humilhação. Mas Deus sabe de todas as coisas”, conta.





Mateus, que mora em Cotia, explicou que a funcionária teria ficado irritada por ele ter perguntado se o pedido estava pronto.



Ela disse que [o pedido] não estava pronto. Só que estava dando como pronto na tela. Aí, aguardei mais 5 minutos e perguntei novamente se estava pronto. Aí ela se alterou, disse que não e pediu para outra moça ‘atender esse noia’. Aí perguntei se ela estava brava, aí ela virou e jogou o pedido em mim





OUTRO LADO





Procurado, o McDonald’s e o iFood enviaram uma mesma nota ao Cotia e Cia, dizendo que são “totalmente contra qualquer tipo de violência”. Também ressaltaram que as duas empresas estão apurando os fatos e prestarão apoio aos envolvidos.