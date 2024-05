Campanha de vacinação contra a poliomielite ocorre em Cotia até 14 de junho

Objetivo é imunizar crianças até 5 anos.





A Secretaria de Saúde de Cotia participa da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, que acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), entre os dias 27 de maio e 14 de junho de 2024. O objetivo é imunizar crianças com idade até quatro anos, 11 meses e 29 dias com a vacina que protege contra a irreversível paralisia infantil. Para vacinar a criança, basta o responsável comparecer à UBS mais próxima com a caderneta de vacinação, das 8h às 17h.





A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa causada por um vírus, o poliovírus. Nos casos graves, a vítima pode ser acometida por paralisias musculares e os membros inferiores são os mais atingidos de maneira irreversível. “Algumas das sequelas da poliomielite são motoras e não têm cura. A vacina é eficiente. É rápido, é simples, é indolor, é de graça e está disponível no SUS. Fazemos um apelo para que os pais e responsáveis pelas crianças mantenham a vacinação em dia. A paralisia infantil é coisa séria e é possível de ser evitada”, alertou Magno Sauter, Secretário da Saúde.





A campanha prevê ainda a realização do Dia D contra a Pólio. Unidades Básicas de Saúde estarão abertas no dia 8 de junho de 2024 (sábado), para atender as pessoas que não conseguem levar as crianças a uma UBS nos dias normais de funcionamento. As unidades participantes serão divulgadas nos próximos dias.