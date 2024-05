Hamburgueria vegana da Xuxa deve ganhar unidade em Cotia

Na XBlomm, todos os ingredientes usados nos preparos das comidas e bebidas são de origem vegetal; saiba mais

Imagem: Divulgação / XBloom

Cotia deve ganhar, em breve, uma unidade da XBloom, rede de fast-food vegana que tem a apresentadora Xuxa como sócia. A divulgação consta no próprio Instagram da loja, mas sem maiores detalhes de onde e quando.













Em março, a rede foi inaugurada no shopping Santa Cruz, na zona sul da capital paulista. A lanchonete, criada em 2022 e com endereços em vários estados, tinha uma loja no shopping JK Iguatemi, mas ela foi fechada recentemente.





Todos os ingredientes usados nos preparos das comidas e bebidas são de origem vegetal. As embalagens são biodegradáveis, diz a rede, que compensa o carbono de sua produção. As carnes são da marca Incrível, feitas com uma mistura de proteínas vegetais e fibras.





Para acompanhar, há porções de batatas fritas no óleo de algodão e temperadas com sal rosa, anéis de cebola, nuggets de frango frito vegetal e tiras de peixe à base de vegetais.