Metroviários de SP marcam greve para a próxima semana

Foto: Agência Brasil

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo aprovou indicativo de greve para a próxima quarta-feira (22). Uma assembleia com a categoria deve ser realizada na véspera para confirmar a paralisação.





Os trabalhadores do Metrô reivindicam correção dos pagamentos da progressão de carreira, os chamados steps, e participação nos resultados, além de reajuste salarial acima do proposto pela empresa, de 2,77%.





Além do reajuste dos salários e benefícios, o sindicato pede que o governo efetive a contratação de 115 agentes de segurança aprovados no concurso de 2019 e reintegre oito funcionários demitidos na última paralisação. A categoria também reivindica uma maior fatia da participação nos resultados da empresa e abertura de novo concurso público.





Com a greve, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do monotrilho serão afetadas.