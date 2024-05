Agentes públicos de Barueri são alvos de operação que mira fraudes no setor de combustíveis

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo Gaeco nessa quarta-feira (15)

Foto: Agência Brasil

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público (MP), cumpriu na manhã dessa quarta-feira (15) mandados de busca e apreensão nas cidades de Barueri e São Paulo. As investigações miram um esquema de corrupção envolvendo agentes públicos e empresas de um grupo que vende combustíveis.





A operação dessa quarta foi um desdobramento de outra que ocorreu em março de 2023. O Gaeco não informou quais agentes públicos estão envolvidos. Foram expedidos sete mandados de busca e apreensão e participaram do seu cumprimento quatro promotores de Justiça, cinco servidores do Ministério Público e 36 policiais civis.





SOBRE A INVESTIGAÇÃO





De acordo com a investigação, no ano de 2020, um grupo empresarial do setor de combustível, localizado em São Paulo, até então com atuação modesta no mercado nacional, passou a figurar entre os maiores fornecedores de gasolina do país.





Segundo o Gaeco, a prática de preços não era condizente com a realidade do mercado regular. Para isso, as empresas operavam para reduzir o valor cobrado de ICMS.





A investigação apontou que o aumento expressivo na comercialização de gasolina coincidiu com a alteração no quadro societário das empresas do grupo e com a criação de um estabelecimento filial, localizado em Tocantins, que passou a importador nafta e aromáticos exclusivamente para as empresas investigadas.





Os crimes investigados são corrupção, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, entre outros.