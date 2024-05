Carro furtado em Cotia é apreendido pela polícia no interior de SP

Um homem foi detido por receptação

Foto: Portal Grupo Rio Claro

A Polícia Militar apreendeu, na tarde desse domingo (5), em Rio Claro, interior de São Paulo, um veículo que havia sido furtado em Cotia. Um homem foi detido por receptação.





De acordo com a ocorrência, a equipe desconfiou de um veículo que transitava no contrafluxo da via e resolveu abordar o condutor.





Ao verificar o emplacamento do veículo, constatou-se que o carro estava registrado como furtado na cidade de Cotia no dia 9 de abril deste ano.





Ao ser questionado, o suspeito alegou ter trocado sua motocicleta no veículo.





Após prestar depoimento na delegacia, o condutor foi liberado, enquanto o veículo foi recolhido ao guincho local.





*Com informações do portal Grupo Rio Claro