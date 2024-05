Corpus Christi é ou não é feriado em Cotia?

A resposta é sim! Em Cotia, a data foi decretada como feriado municipal desde 2009, pelo então prefeito Carlão Camargo (VEJA AQUI). A mesma lei vale para o dia 2 de abril (dia da emancipação político-administrativa de Cotia); Sexta-Feira da Paixão e o dia de Nossa Senhora do Monte Serrate, Padroeira do município, comemorado no dia 8 de setembro.Portanto, nesta quinta-feira é feriado em Cotia seguido de ponto facultativo na sexta-feira (31). Nestes dias não haverá expediente nas repartições públicas municipais. Os serviços essenciais, segurança e pronto atendimento, no entanto, funcionarão normalmente. O expediente volta ao normal na segunda-feira (3 de junho).