Vacinação contra a gripe é liberada em Cotia para o público em geral

Saiba onde e quando as vacinas estão sendo aplicadas

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

Em Cotia, a vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h





Todas as pessoas, com idade a partir de seis meses, já podem se vacinar contra a gripe.





A Campanha Nacional de Vacinação é coordenada pelo Ministério da Saúde que, desde o início, em março, havia definido a vacinação para um público prioritário mais suscetível a casos agravados da doença.





A partir de agora, o público em geral pode procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima e se proteger contra a doença.





Basta levar documento oficial e cartão de vacina (se tiver), no caso das crianças, a caderneta de vacinação é obrigatória.





A vacina contra a gripe disponibilizada pelo Ministério da Saúde conta com três cepas do vírus influenza, definidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com base em estudos globais sobre a incidência da doença. Por conta da mutação do vírus, é necessário que a população seja vacinada todo ano para estimular o sistema imunológico a produzir defesas contra a gripe.





A vacina contra a influenza (gripe) é aplicada em dose única. A exceção é apenas para as crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez, elas deverão receber duas doses da vacina com um intervalo de 30 dias entre as doses. A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, podem variar de quadros leves a graves e, nos casos agravados, podem levar ao óbito.