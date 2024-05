Dia dos Namorados: casais terão jantar romântico na maior roda-gigante da América Latina

Veja o valor do passeio mais o jantar

Foto: Divulgação / Roda Rico

Registrar momentos especiais em um passeio panorâmico que permite ver a cidade de São Paulo a 91 metros de altura é a proposta da Roda Rico para os casais celebrarem a data mais romântica do calendário, dia 12 de junho, na maior roda-gigante da América Latina, localizada no Parque Cândido Portinari, ao lado do parque Villa-Lobos.





Neste Dia dos Namorados, ao chegar na atração, os casais serão recebidos em um ponto de fotos com impressões instantâneas para registrar o momento especial. Feito isso, eles serão encaminhados às mesas para iniciar o jantar, onde poderão se deliciar com uma tábua de frios (pães, presunto parma, salame, queijo gouda e parmesão, geleia e damasco); aperitivos de pizza nos sabores marguerita e calabresa; e uma garrafa de espumante ou vinho. Para quem optar por bebidas não alcóolicas, haverá refrigerante, suco ou água.





A noite se completa com a degustação de sobremesas, como merengue de morango ou brownie de chocolate, enquanto desfrutam de um passeio de cerca de 30 minutos nas exclusivas cabines da Roda Rico.





Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada na bilheteria da Roda Rico ou por meio do portal Sympla, e a celebração ocorre com horários entre 17h até 21h. O valor para o casal custa R$ 459,80, e a experiência total da comemoração, incluindo o jantar e a volta na roda-gigante, tem duração de aproximadamente 1h30 a 1h50.





Durante todo o mês de junho, a Roda Rico celebrará o amor com declarações estampadas nos 27.000 pontos de LED. Dessa maneira, os visitantes poderão enviar suas mensagens apaixonadas no Instagram @rodarico e, com isso, terão a chance de ver seus recados projetados no ícone da cidade. Serão 30 frases, sendo uma por dia, de 1º a 30 de junho.





A ação tem como apoio a Recon Eventos, empresa parceira da Roda Rico, responsável pela tenda na Praça de Eventos.