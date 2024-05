Bom Prato de Cotia terá cardápio especial do Dia das Mães; veja as opções

Unidade está localizada no centro da cidade e oferece almoço por R$ 1,00

Bom Prato de Cotia. Foto: Reprodução

O Governo de SP, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, anunciou que os restaurantes Bom Prato da Grande São Paulo Oeste estarão abertos neste domingo (12) para celebrar o Dia das Mães.





Com isso, todas as sete unidades fixas da região vão servir um cardápio especial.





Além da novidade do funcionamento no Dia das Mães, no sábado (11/05), as unidades fixas vão abrir suas portas e servirão a tradicional feijoada do Bom Prato.





Abaixo, as opções que serão servidas no Bom Prato de Cotia neste domingo:





Carne seca com abóbora;

frango assado na maionese;

batata assada com ervas finas;

salada summer;

vinagrete de cebola roxa;

Sobremesa: Pera e bombom.





SOBRE O BOM PRATO COTIA





Inaugurado em julho de 2022, o restaurante Bom Prato de Cotia está localizado na rua Senador Feijó, 110, no centro. A unidade funciona por meio de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com o objetivo de servir refeições saudáveis e de qualidade a um custo acessível às pessoas em situação de vulnerabilidade social.





O café da manhã é servido a R$ 0,50 enquanto que o almoço e o jantar a R$ 1,00.