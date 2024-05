Polícia do RJ prende em Caucaia idoso que pedia fotos íntimas para menina de 11 anos

Segundo a polícia, ele usava de chantagens emocionais e pedia para que a vítima enviasse vídeos se masturbando

Imagem: Polícia Civil do RJ

Um idoso, de 60 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (9) no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, por se passar por adolescente e coagir uma menina a enviar fotos íntimas pela internet. A vítima, de 11 anos, é de Paraty (RJ).





De acordo com o delegado da 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), Marcello Russo, o homem mantinha um ‘relacionamento virtual’ há seis meses. O contato foi feito através de redes sociais – Instagram e TikTok -, onde o acusado se passava por um garoto de 14 anos chamado ‘Júlio’, de Santo Amaro (SP).





EXIGIA QUE A VÍTIMA SE MASTURBASSE





As investigações apontaram que ele exigia da criança, através de coação de chantagens emocionais, vídeos, fotos e videochamadas, que a vítima ficasse nua e se masturbasse.





O homem alegava que sua câmera estava ‘quebrada’, impedindo que fosse reconhecido nas imagens. As chamadas, ainda segundo a Polícia Civil, eram feitas ao longo do dia e durante a madrugada, longe da fiscalização dos pais da vítima.





“Ele se aproveitava da imaturidade e inexperiência da vítima, para obter vantagens sexuais da criança de 11 anos, exercendo coação psicológica e chantagem emocional. Ele dizia que tinha largado tudo por ela – escola, futebol na praça e luta -e que ela teria que fazer o mesmo, caso realmente o amasse”, disse o delegado.





A mãe da vítima, desconfiando do comportamento da criança, trancada no quarto, pegou o celular da menina e, diante do conteúdo, entrou em contato com a 167ª DP. A partir disso, as investigações tiveram início e levaram ao homem, que é solteiro, natural de São Paulo e possui condenações anteriores por roubo majorado e lesão corporal grave.





PRISÃO





O delegado Marcello Russo, diante das provas, representou pela prisão preventiva e busca e apreensão na residência do preso. O Juízo de Paraty expediu os mandados, que foram cumpridos nesta quinta-feira.





Quando os policiais chegaram, o homem quebrou seu aparelho celular, mas confessou os crimes. Além do celular, foram apreendidos notebook e CDs, que serão periciados.





O acusado responderá pelos crimes de satisfação de lascívia própria mediante ato libidinoso com criança; coação de criança em cena de sexo explícito registrado por meio de câmera de celular; concurso material de crimes contra a vítima. Ele está preso e à disposição da Justiça.





*Com informações do Diário do Vale