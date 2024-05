Cotia receberá recursos estaduais para as áreas da saúde e infraestrutura

Anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas nessa quinta-feira (9)

Foto: Governo de SP

O governo de São Paulo vai destinar R$ 533,4 milhões em recursos para municípios paulistas. Ao todo, 219 cidades serão beneficiadas com repasses na área da saúde e 260 com recursos para infraestrutura. A cidade de Cotia está inclusa nas duas listas do governo.





O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas nessa quinta-feira (9). A cerimônia no Palácio dos Bandeirantes reuniu secretários de estado Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais), Eleuses Paiva (Saúde) e Artur Lima (Casa Civil).





Segundo o governo, os recursos para a área da saúde serão destinados aos Fundos Municipais para despesas de custeio e investimento das unidades básicas dos municípios. O aporte é fruto das transferências voluntárias decorrentes de indicações parlamentares e será pago via Secretaria de Estado da Saúde (SES).





Ainda de acordo com a gestão estadual, foram assinados 426 convênios com 260 municípios para obras de infraestrutura urbana. No total serão R$ 350,4 milhões em repasses para ações por meio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais.