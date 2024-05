Moradores estão sem água há 4 dias em Cotia e relatam descaso da Sabesp

Problema ocorre na região central da cidade

Problema ocorre na Rua Prof. Zoé Pereira, no Jd Leonor. Foto: Google Street Views





#FalaCidadão: Moradores da rua Professor Zoé Pereira Beniamino, no Jardim Leonor, região central de Cotia, estão sem água da rua desde o último domingo (28). Contatos já foram feitos com a Sabesp, mas sem uma resposta concreta. Moradores da, estão sem água da rua desde o. Contatos já foram feitos com a Sabesp, mas sem uma resposta concreta.





De acordo com a Sabesp, no local estaria havendo uma manutenção emergencial. “Hoje o fornecimento está prejudicado em sua região devido a uma manutenção emergencial. A normalização está prevista para esta noite”, disse a Sabesp em mensagem de texto enviada nessa quarta-feira (1º).





Nesta quinta (2), como o fornecimento não foi normalizado, moradores entraram novamente em contato com a empresa, que mandou a mesma resposta, dizendo que o serviço voltaria a funcionar nesta noite.





Morador da região, Davi Luciano Gomes relatou que funcionários da Sabesp foram vistos na rua, mas que não sabiam onde estava o problema. “A falta de água já afeta as famílias da região, são vizinhos com crianças, pessoas enfermas, não temos água nem para as necessidades básicas”, disse.





Cotia e Cia entrou em contato com a Sabesp e aguarda retorno.