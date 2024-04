WhatsApp apresenta instabilidade na tarde desta quarta-feira (3)

Usuários não conseguem enviar mensagens; Falha também afeta versão web do aplicativo de mensagens.

WhatsApp Caiu? Essa é uma das perguntas mais feitas na tarde desta desta quarta-feira (3). A resposta é sim, o aplicativo de mensagens WhatsApp começou a apresentar falhas por volta das 15h20.





Mensagens de texto, áudio, imagens e vídeos não conseguem ser enviados. O problema afeta também a versão para computador.





No site downdetector, até às 15h27 houve quase 60 mil notificações de problemas.





Também há registro de instabilidade no Instagram. Vale lembrar que ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo, a Meta.