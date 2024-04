Homem morre atropelado na Raposo Tavares e motorista foge sem prestar socorro

Vítima tinha 38 anos

Acidente fatal ocorreu no km 38 da rodovia. Foto: Google Imagens

Um homem, de 38 anos, morreu após ser atropelado no km 38 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na madrugada desta quarta-feira (3).





Segundo a Polícia Rodoviária, ao chegar no local, a vítima estava no acostamento com diversas lesões. O Samu foi acionado e confirmou o óbito.





O motorista não parou para prestar socorro e fugiu. Até o momento, ele não foi localizado.





A vítima foi identificada como Levi Domingos da Silva.





O caso foi registrado como homicídio culposo na Delegacia de Cotia.