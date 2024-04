Welington Formiga denuncia ‘venda de partidos’ para tentar enfraquecê-lo nas eleições

Em pronunciamento de quase 10 minutos, o principal nome da oposição de Cotia citou que o grupo político da atual gestão “afrontou a democracia”; veja

Pronunciamento foi feito nessa segunda-feira (8)

O pré-candidato à Prefeitura de Cotia, Welington Formiga (PDT), principal nome da oposição nas eleições municipais deste ano, fez um pronunciamento de quase 10 minutos nessa segunda-feira (8) em vídeo publicado nas redes sociais.





“Os últimos dias não foram fáceis. Para quem não sabe, a democracia foi afrontada em nossa cidade. O atual prefeito, a sua vice e todo seu grupo, com todo poder financeiro, tentaram acabar com as eleições pelo chamado W.O”. declarou.





"O SONHO DELES"





Formiga disse que alguns partidos políticos - sem mencionar quais - que estavam com ele, “se venderam” para a máquina. Com isso, acabou reduzindo o número de pré-candidatos de seu grupo político.





“O sonho deles era acabar com a esperança do povo cotiano. Dos nossos 54 candidatos, infelizmente, só conseguimos vagas para 12 homens e 6 mulheres. Isso ocorreu porque alguns [partidos] que estavam com o nosso grupo político, infelizmente, se venderam, mas o PDT ficou ao nosso lado. E agora podemos continuar com o nosso projeto de cidade”, afirmou.





Na sexta-feira (5), o prefeito Rogério Franco (PSD) chegou a falar do apoio que seu grupo recebeu de um “partido político de grande relevância nacional” e pediu para que seus pré-candidatos “não caíssem em provocações”.





“Nós vamos receber hoje o apoio de um partido de grande relevância nacional, e isso vai causar um desconforto em algumas pessoas. Peço a vocês que não aceitem e não façam provocações”, disse.







VEJA ABAIXO O VÍDEO DE WELINGTON FORMIGA NA ÍNTEGRA





apurou que, ao menos 4 partidos, estariam em acordo com Welington Formiga, porém, apenas o PDT se manteve.