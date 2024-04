Romaria de Caucaia a Pirapora terá show de César Menotti e Fabiano; veja a programação

Entre os dias 19 e 21 de abril acontece a 81ª edição da Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus. O retorno dos peregrinos a Caucaia do Alto está previsto para o fim da tarde de domingo (21), e às 20h acontecerá um show com a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, em frente ao Terminal de Caucaia.





Desde de 2014, a Romaria é Patrimônio Cultural Imaterial de Cotia, e, a cada nova edição, arrasta milhares de devotos que seguem a peregrinação a pé, de bicicleta, de máquina agrícola, de ônibus, de jipe e de moto. A Romaria de Caucaia a Pirapora é realizada pela Diocese de Osasco e conta com o apoio da Prefeitura de Cotia.