SP receberá 1° restaurante oficial do Bob Esponja do mundo

A cidade de São Paulo deve receber em abril o primeiro restaurante temático no mundo do personagem Bob Esponja. O estabelecimento ficará no Itaim Bibi.





O Bob Esponja Burger & Restaurante vai contar com dois andares, mais de 1000 metros quadrados e capacidade para 254 pessoas.





Os visitantes vão poder escolher comer em três lugares diferentes: a hamburgueria que recebe até 144 pessoas, o lounge do Holandês Voador, barco pirata da série, que tem capacidade para 40 pessoas e a Casa do Bob Esponja, o famoso abacaxi, que conta com 70 lugares.





Além disso, o Holandês Voador e a Casa do Bob Esponja vão ter menus temáticos e especiais para você provar as maiores delícias do fundo do mar!





O Bob Esponja – Burguer & Restaurante terá ainda uma loja e dois espaços para crianças.





O inédito empreendimento temático na capital paulista é fruto da parceria entre a Nickelodean, a Paramount e a Fan&Food, empresa brasileira do ramo de entretenimento gastronômico. Ainda não há uma data confirmada para a abertura do espaço.





*Com informações da CNN e Catraca Livre