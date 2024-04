Homem mata a própria cadela e a joga em fogueira no quintal de casa em Cotia

Indiciado já responde pelo homicídio do próprio pai; vizinhos relataram episódio de violência

Crime ocorreu na rua Gerônimo de Albuquerque. Foto: Google Street Views

Um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante na manhã de sábado (6) após matar e queimar a sua cadela no quintal de casa, em Cotia. O crime aconteceu na Rua Gerônimo de Albuquerque, no Jardim Japão.





A Polícia Militar foi acionada por vizinhos. Ao chegarem no local, os PMs foram atendidos pelo homem, que de primeiro momento negou o crime.





Assim que entraram na residência, os PMs constataram que o indiciado havia feito uma fogueira e que no local tinha um corpo de um cachorro carbonizado.





Moradores disseram que ouviram “os gritos” do animal pela manhã e que depois de um tempo, os latidos cessaram.





De acordo com o relato de vizinhos, o homem teria se irritado porque sua cadela estava brincando com uma garrafa pet. Eles disseram à polícia que ouviram o homem brigando e agredindo o animal por diversas vezes e que ele era “muito violento com ela”.





QUERIA "CREMÁ-LA"

Na delegacia, o homem, identificado como Emerson Carneiro do Nascimento, disse que ao chegar em casa sua cachorra havia vomitado sangue e estava agonizando. Ele contou que pensou que ela estivesse morta e a jogou em uma fogueira que havia acendido mais cedo “com a intenção de cremar o animal”.

Indagado sobre os maus-tratos, ele afirmou que algumas vezes “deu uns tapas na cachorra”, mas apenas com a “finalidade de a corrigir, sem a machucar”.





MATOU O PRÓPRIO PAI





Após ser ouvido, Emerson foi preso em flagrante. A Polícia Civil informou que ele “ostenta extensa ficha criminal” e já foi condenado pela prática de dois homicídios, um deles cometido contra seu próprio pai. De acordo com a polícia, Emerson estava cumprindo pena em regime aberto desde 2020.





O caso foi registrado no 1º DP de Cotia como "praticar ato de abuso a animais".





Cotia e Cia não localizou a defesa do indiciado. O espaço segue aberto para manifestações.