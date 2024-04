Itapevi vai ganhar nova estação de trem

Estação Ambuitá começou a ser construída e está prevista para ficar pronta em 2025.

Foto divulgação





Na manhã desta sexta-feira (5), foi iniciada a construção da nova estação Ambuitá, da linha 8-Diamante, que será viabilizada através da parceria entre a Prefeitura de Itapevi e a concessionária. A obra receberá o investimento de R$ 23 milhões e empregará 100 funcionários, informou a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP), do Governo do Estado.A expectativa é de que os serviços sejam concluídos no primeiro trimestre de 2025. A nova unidade será levantada exatamente onde ficava a antiga estação, na rua Dr. José Alexandre Crosgnac, 110.A estação foi desativada e demolida em 2010, após um projeto de modernização da linha, realizado na ocasião pelo Governo do Estado. A medida desagradou os moradores do bairro, que há anos reivindicavam a volta da estação. Diante dessa situação, a Prefeitura pleiteou o novo acesso.A nova estação contará com um edifício de acesso dos passageiros com duas plataformas onde os usuários farão o embarque nas composições. Cada uma delas terá 120 metros de extensão e 3,50 metros de largura.O prédio terá dois pavimentos e atenderá às normas de acessibilidade. Também será disponibilizado um estacionamento para bicicletas junto à entrada para incentivar a mobilidade no município.No térreo, haverá um saguão de entrada, as bilheterias, a linha de bloqueios (catracas) e sanitários, enquanto no andar superior, funcionará a área administrativa da estação.A estação de Ambuitá foi inaugurada em setembro de 1949 pela Estrada de Ferro Sorocabana, inicialmente com o nome de “Parada Iracema”. Somente 35 anos depois (junho de 1985), recebeu novas instalações dentro da modernização do sistema pela antiga Fepasa - estatal que até então operava a linha. A desativação e demolição ocorreram em 2010 ainda quando era gerenciada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).