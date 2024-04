Casal é preso após bebê de 22 dias morrer por desnutrição em Cotia

Relatório médico ainda aponta “desidratação, insuficiência respiratória e maus-tratos"

Caso foi registrado na Delegacia de Cotia. Foto: Cotia e Cia / Arquivos

Um casal de 19 anos foi preso, no sábado (13), após um bebê de 22 dias ter morrido por desnutrição, em Cotia. Além da desnutrição, no relatório médico consta “desidratação, insuficiência respiratória e maus-tratos". As informações são do Portal Viva.





Em depoimento na delegacia, o casal relatou que o recém-nascido havia passado mal na noite anterior e o levaram ao hospital. O bebê chegou a ser reanimado pela equipe médica, mas não resistiu.





CONTRADIÇÃO





Segundo a reportagem, o pai e a mãe disseram que o bebê havia nascido desnutrido, mas “estava bem e passou mal apenas naquela noite”. Questionada, a mãe disse que “amamentava a criança normalmente”.





No entanto, o relatório médico contradiz a versão dos pais, afirmando que a criança “estava extremamente desnutrida, em situação lastimável e que não se coaduna com uma criança que se alimentava normalmente”, como afirmado pelos pais.





“A criança não recebeu tratamento adequado por parte dos pais, que não procuraram atendimento médico para a criança, mesmo diante de uma situação notória e extremamente grave", diz o documento.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como “maus-tratos".