Quase 1 tonelada de cocaína é apreendida em Cotia durante operação do Deic

Esquema de distribuição de cocaína foi descoberto pelos policiais civis, que prenderam cinco pessoas na ação

Foto: Polícia Civil

Mais de 900 quilos de cocaína foram apreendidos em Cotia durante operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), nesta segunda-feira (29).





Um esquema de distribuição de cocaína foi descoberto pelos policiais civis, que prenderam cinco pessoas na ação. Seis veículos foram apreendidos.





O flagrante foi realizado após investigações que permitiram a identificação de um carro e um suposto galpão usado pelo grupo para atividades criminais. Três endereços foram fiscalizados na operação.





A equipe acompanhava a movimentação no primeiro local apontado, quando percebeu a chegada de um caminhão. A movimentação chamou a atenção dos investigadores, que entraram no galpão.





No local, foram encontrados dois carros carregados com 450 tijolos de cocaína, além de R$ 100 mil em espécie. O motorista do caminhão e dois operadores da distribuição foram presos.





Já no segundo endereço, no jardim do Engenho, um carro foi apreendido e duas pessoas presas.





Após diligências em um terceiro local, os agentes ainda encontraram 446 tijolos de cocaína na carroceria de um carro.





Os cinco homens foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico.





O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Condomínios e Residências da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat).