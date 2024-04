Haxixe marroquino: droga enviada de Cotia é apreendida nos Correios em Pernambuco

Apreensão foi realizada pela Receita Federal

Haxice marroquino. Foto: Receita Federal

A Receita Federal apreendeu, na semana passada, 160 gramas de haxixe (vulgo chocolate marroquino) em encomenda vinda de Cotia com destino à cidade de Caruaru (Pernambuco). A droga foi avaliada em R$ 8 mil.





A apreensão foi feita durante uma inspeção de rotina no Centro de Triagem de Encomendas dos Correios no Recife. Ao todo, foi detectado um valor aproximado de R$ 773 mil em drogas.





Após a apreensão, as drogas foram entregues à autoridade policial competente para proceder com as investigações e eventuais prisões das pessoas envolvidas.





Veja abaixo a relação das drogas apreendidas pela Receita Federal: