Bandido que fez “terror na Granja Viana” e foi solto pela Justiça é preso novamente

Polícia civil de Cotia cumpriu novo mandado de prisão na noite desta segunda-feira (29); criminoso foi reconhecido por mais de 20 vítimas

Charles Araújo dos Reis foi capturado na noite de hoje. Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Cotia prendeu, na noite desta segunda-feira (29), Charles Araújo dos Reis, de 30 anos, acusado de ter cometido diversos roubos na região da Granja Viana. O criminoso foi reconhecido por mais de 20 vítimas, segundo a polícia.









Mas hoje, o 2º Distrito Policial (DP) da Granja Viana, responsável pelo inquérito policial, representou pela decretação da prisão temporária de Charles em virtude dos crimes praticados na região. O mandado de prisão temporária foi deferido pela Justiça de Cotia e a Polícia Civil deu cumprimento nesta noite.





De acordo com a delegada titular de Cotia, Mônica Gamboa, cerca de 20 vítimas o reconheceram no sábado, quando ele foi preso pela primeira vez pela Polícia Militar.





Cotia e Cia não conseguiu contato com a defesa do indiciado. O espaço continua aberto para manifestações.





COMO FOI A PRISÃO NO SÁBADO





No último sábado, Charles foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele também foi reconhecido por diversas vítimas, por praticar roubos a pedestres na Granja Viana.





Na ocasião, os PMs estavam em patrulhamento pela cidade quando foram acionados por algumas pessoas. De acordo com as informações das testemunhas, um suspeito, pilotando uma moto com a placa tampada, tinha acabado de tentar roubar um pedestre.





Arma apreendida com o criminoso

De imediato, os policiais saíram em diligências e em um dado momento localizaram o suspeito com as mesmas características mencionadas. No momento da abordagem, ele tentou resistir, porém foi contido. Na sua cintura foi encontrada uma arma de fogo.





Na delegacia, uma das vítimas contou que na última quinta-feira (25) caminhava pela avenida Adib Auada, quando foi abordada pelo homem que subtraiu os seus pertences. Um dos objetos estava com ele foi reconhecido pela vítima.





O caso foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana.