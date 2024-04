Prefeitura implanta lombadas em via onde mulher foi atropelada em Caucaia do Alto

Setram informou que o estudo para a implantação das lombadas já estava pronto antes do acidente

Lombadas implantadas na Av. Roque Celestino. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

Avenida Roque Celestino Pires, no centro de Caucaia do Alto. Uma semana antes, uma mulher de 47 anos foi atropelada no local por um motorista bêbado, ao atravessar na faixa de pedestres. A Prefeitura de Cotia implantou, na última sexta-feira (26), duas lombadas na. Uma semana antes, uma mulher de 47 anos





Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), o estudo para a implantação das lombadas já havia sido feito antes mesmo do acidente. De acordo com a pasta, a execução estava na programação da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, após demarcação realizada no dia 17 de abril.





O ACIDENTE





O acidente aconteceu no último dia 26. O condutor do veículo, um empresário de 47 anos, foi preso em flagrante.





Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, um veículo teria parado para a mulher atravessar a via, mas o motorista do carro que vinha em seguida, não conseguiu frear em tempo e acabou atropelando a vítima.





Ao abordarem o motorista e o passageiro do veículo envolvido no acidente, os policiais ressaltaram que ambos ostentavam evidentes sinais de embriaguez, tais como, forte hálito etílico, fala pastosa, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio e fala desconexa.





O motorista disse, segundo a PM, que atropelou a vítima “sem querer”, não sabendo detalhar como ocorreu a colisão.





Questionado, ele afirmou aos policiais que estava em uma chácara onde fez ingestão de bebida alcoólica. Algum tempo depois, decidiu se dirigir a sua residência e no caminho acabou acontecendo o acidente.





De acordo com a PM, o irmão do motorista, que estava junto no veículo, não conseguiu se expressar devido ao estado de embriaguez.





Orientado por seu advogado, que compareceu ao local do acidente, o motorista se recusou a fazer o exame do bafômetro.





A PM informou que, com relação ao quadro da vítima, embora tenha sido constatado um afundamento craniano, seu quadro geral era estável e ela estava consciente.





O caso foi registrado no Distrito Policial de Caucaia do Alto como “Embriaguez ao volante” e “Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”.