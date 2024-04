Motorista bêbado atropela mulher na faixa de pedestres e a arremessa a 20m em Caucaia

Empresário disse aos policiais que atropelou a vítima “sem querer”

Acidente ocorreu na Av. Roque Celestino, no centro do distrito. Imagem: Google Street Views

Uma mulher, de 47 anos, foi atropelada na faixa de pedestres e arremessada a 20 metros de distância por um motorista embriagado. O acidente ocorreu na sexta-feira (19), na Avenida Roque Celestino Pires, no centro de Caucaia do Alto. O condutor do veículo, um empresário de 47 anos, foi preso em flagrante.





Segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, um veículo teria parado para a mulher atravessar a via, mas o motorista do carro que vinha em seguida, não conseguiu frear em tempo e acabou atropelando a vítima.





Ao abordarem o motorista e o passageiro do veículo envolvido no acidente, os policiais ressaltaram que ambos ostentavam evidentes sinais de embriaguez, tais como, forte hálito etílico, fala pastosa, olhos vermelhos, dificuldade de equilíbrio e fala desconexa.





O motorista disse, segundo a PM, que atropelou a vítima “sem querer”, não sabendo detalhar como ocorreu a colisão.





Questionado, ele afirmou aos policiais que estava em uma chácara onde fez ingestão de bebida alcoólica. Algum tempo depois, decidiu se dirigir a sua residência e no caminho acabou acontecendo o acidente.





De acordo com a PM, o irmão do motorista, que estava junto no veículo, não conseguiu se expressar devido ao estado de embriaguez.





Orientado por seu advogado, que compareceu ao local do acidente, o motorista se recusou a fazer o exame do bafômetro.





A PM informou que, com relação ao quadro da vítima, embora tenha sido constatado um afundamento craniano, seu quadro geral era estável e ela estava consciente.





O caso foi registrado no Distrito Policial de Caucaia do Alto como “Embriaguez ao volante” e “Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor”.