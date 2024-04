PM Rodoviária se pronuncia sobre porco gigante transportado em carroceria na Raposo

Nota sobre o flagrante no km 26 foi enviada ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (25); veja na íntegra

Flagrante foi feito nessa quarta-feira (24). Imagem: Redes Sociais

Polícia Militar Rodoviária se pronunciou, por meio de nota enviada ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (25), sobre o transporte irregular de um porco gigante e um cabrito na carroceria de um veículo. O flagrante foi feito nessa quarta-feira (24) por um motorista no km 26 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. se pronunciou, por meio de nota enviada aonesta quinta-feira (25), sobre o. O flagrante foi feito nessa quarta-feira (24) por um motorista no km 26 da rodovia





Em nota, a PM informou que não teve conhecimento da ocorrência, mas está identificando o veículo e também o condutor “para verificar as medidas legais possíveis”.





A PM, entretanto, ressaltou que, pelas imagens no corte divulgado, “não nos permite afirmar que o trecho destacado seja na SP 270 Rodovia Raposo no trecho sob nossa jurisdição”. Porém, destacou que o policiamento rodoviário “está preparado para atuar de acordo com o que determina o CTB nos casos concretos” [veja a nota na íntegra no final da reportagem].





FLAGRANTE





O vídeo dos animais sendo transportados de forma irregular viralizou nas redes sociais. As imagens mostram um porco gigante e um cabrito na carroceria de uma caminhonete que trafegava, por volta de 14h desta quarta-feira, no km 26 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia.





Pelas imagens, é possível ver o porco incomodado com as cordas que o amarram. Em um determinado momento, ele quase consegue se soltar das cordas e pular do carro.





Para o agente de trânsito de Cotia, Reinaldo Souza, o transporte está totalmente irregular. “É muita irresponsabilidade. Você vê pelo vídeo que o animal está bem incomodado com essas cordas amarrando ele. Esse transporte deve ser feito com segurança e dentro da regulamentação. Está totalmente irregular. Se esse animal escapa e corre na rodovia, pode causar um acidente grave”, explica.





O artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa grave no valor de R$195 para quem “conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo”.





LEIA A NOTA DA PM RODOVIÁRIA NA ÍNTEGRA:





Diante da reportagem em pauta, informo a todos não foi de conhecimento do policiamento rodoviária nesta data e local sobre tais fatos, e saliento que é de total constância o policiamento na rodovia e que a atuação do policiamento rodoviário no trecho inicial da Raposo, só no ano de 2023, foi responsável por uma redução de 28% nas sinistros de trânsito com vítima fatal, que a atividade de policiamento de trânsito e fiscalização são voltados a redução de vítimas no trânsito e a fiscalização de seus condutores, com ênfase no comportamento na direção, estado de conservação dos veículos e transporte de cargas e que somos pautados por critérios de redução de vítimas definidos pela organização das nações unidas (ONU).





Saliento que já estamos identificando o veículo e com base nisso vamos tentar identificar o condutor, para verificar as medidas legais possíveis no caso e ressalto que tão somente as imagens no corte divulgado não nos permite afirmar que o trecho destacado seja na SP 270 Rodovia Raposo no trecho sob nossa jurisdição, porém, o policiamento rodoviário está preparado para atuar de acordo com o que determina o CTB nos casos concretos.