Porco transportado de forma irregular quase pula de veículo na Raposo Tavares; VÍDEO

Um motorista de uma Fiat Strada foi flagrado, na tarde desta quarta-feira (24), transportando um porco enorme e um cabrito de forma irregular na cabine do veículo.





O flagrante foi feito no km 26 da rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo.





Pelas imagens, é possível ver o animal incomodado com as cordas que o amarram. Em um determinado momento, ele quase consegue se soltar das cordas e pular do carro.





Para o agente de trânsito de Cotia, Reinaldo Souza, o transporte está totalmente irregular. “É muita irresponsabilidade. Você vê pelo vídeo que o animal está bem incomodado com essas cordas amarrando ele. Esse transporte deve ser feito com segurança e dentro da regulamentação. Está totalmente irregular. Se esse animal escapa e corre na rodovia, pode causar um acidente grave”, explica.





O artigo 234 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê multa grave no valor de R$195 para quem “conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo”.





