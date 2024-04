‘Deus’, filme sobre maternidade solo, será exibido na Mostra de Cinema Negro de Cotia

Evento com entrada gratuita acontece neste sábado (27) na sede da Congada de São Benedito

Imagem: Divulgação

A Mostra de Cinema Negro de Cotia vai realizar sua segunda edição neste sábado (27), às 16h, com a exibição do filme ‘Deus’.





O evento, que é gratuito, acontece na sede da Congada de São Benedito, na Vila São Joaquim.





Ainda terá distribuição de pipoca e refrigerante para o público presente.





A atividade cultural contará também com a presença do diretor Vinícius Silva para um bate-papo após a sessão.





‘Deus’ mostra a rotina de Roseli, mulher negra, da periferia de São Paulo que cuida sozinha do seu filho, Breno.





A produção, feita entre ficção e documentário, foi eleito o Melhor Curta Brasileiro no Janela Internacional de Cinema do Recife.





Aos 34 anos, o cineasta Vinícius Silva coleciona mais de 70 prêmios recebidos com seus curtas-metragens, incluindo também pelo Festival Internacional de Documentários de Buenos Aires e Festival Internacional de Cinema de Rotterdam.





Imagem: Divulgação

SOBRE A MOSTRA DE CINEMA





Com uma longa programação ao longo do ano, a Mostra de Cinema Negro de Cotia realizará uma sessão todo mês, com convidados especiais.





O evento é uma realização do projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, com a produção da Congada de Cotia, Instituto Gira-Sol, Ayê Produções e conta com o apoio da Prefeitura de Cotia e da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.





SERVIÇO





O QUE – Mostra de Cinema Negro de Cotia com exibição do filme ‘Deus’





QUANDO - Sábado (27/04/2024), às 16h





ONDE – Sede da Congada de São Benedito (rua Padre José Ferreira de Seixas, 146, Vila São Joaquim)





Entrada gratuita