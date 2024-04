Osasco transforma UBSs em unidades de referência para casos de dengue

Até o momento a cidade já registrou mais de 4 mil casos de dengue.

Foto: Prefeitura de Osasco

Com o aumento dos casos de suspeita de Dengue, a Prefeitura de Osasco vai oferecer atendimento exclusivo para pacientes com sintomas leves e moderados em Unidades de Referência para casos de Dengue a partir de terça-feira (9/4). Até o momento a cidade registra 4.131 casos de dengue confirmados e há 2 óbitos em investigação.O objetivo é diminuir o tempo de atendimento e trazer maior agilidade no diagnóstico e tratamento, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Santa Maria Goretti, no Bela Vista, Márcio Valdevino Batista, na Vila Menck, e Luciano Rodrigues Costa, no Jardim Roberto, atenderão de segunda a segunda, das 7 às 20 horas.Os pacientes que sentirem sintomas leves e moderados, como dor de cabeça, febre, dor no fundo dos olhos, dor nas articulações e cansaço extremo, deverão procurar atendimento nas Unidades de Referência para que seja realizada avaliação e exames clínicos e laboratoriais necessários para o avaliação e diagnóstico médico.Para casos considerados moderados a graves, como manchas vermelhas na pele, febre constante, sangramentos, dores abdominais, diarreia, vômito e urina escura, a orientação é que os pacientes procurem as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) e Prontos-Socorros.