Mudança de tempo: Cotia pode ter queda de 11ºC nesta quinta-feira (18)

Veja como fica o tempo até o final de semana

Foto: Agência Brasil

Nesta quinta-feira (18), a previsão aponta queda de 11ºC na temperatura em Cotia. De acordo com a Climatempo, a máxima será de 17ºC e mínima de 14ºC.





Hoje (17), a máxima é de 28ºC e mínima de 18ºC.





Na sexta-feira (19), a temperatura mínima na cidade deve cair para 13ºC e a máxima subir para 21ºC.





Já no final de semana, deve esquentar um pouco mais, com máxima de 25ºC e mínima de 14ºC. De acordo com a previsão, não deve chover no sábado (20) e domingo (21).





Conforme a Climatempo, a queda nas temperaturas se deve a passagem de uma massa de ar frio de origem polar sobre o Sul do Brasil, onde pode até gear nas regiões mais elevadas das serras, mas a queda de temperatura também será sentida em Mato Grosso do Sul e nos estados da região Sudeste.