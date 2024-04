Motorista de aplicativo é baleado após desentendimento de trânsito em Cotia

Vítima segue internada

Foto: Google Street Views

Um motorista de aplicativo, de 29 anos, foi vítima de tentativa de homicídio em Cotia na noite dessa terça-feira (16). O caso ocorreu na Estrada do Atalaia, no Jardim Araruama.





Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima foi baleada no ombro e socorrida até um hospital da cidade.





De acordo com a guarda, a confusão começou com um desentendimento no trânsito. O atirador ultrapassou o carro da vítima e deu um “cavalinho de pau”. Na sequência, o homem desceu do automóvel e disparou um tiro em direção à vítima, que foi alvejada no ombro.





O motorista de aplicativo conseguiu, mesmo ferido, dirigir até a sua residência e pedir socorro aos familiares. Ele segue internado e seu estado de saúde é estável.





Até a publicação desta reportagem, o atirador não havia sido localizado.





O caso é investigado pela Delegacia de Cotia, onde o crime foi registrado.