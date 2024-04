Moradores queimam pneus em protesto contra ruas sem asfalto em Cotia

Manifestação ocorre na Estrada da Roselândia

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Há mais de 14 anos que eles solicitam a pavimentação das vias. Moradores do Lageado, em Cotia, realizam nesta segunda-feira (1º) uma manifestação para reivindicar asfalto em três ruas do bairro: Celso Ferreira, Hilda Botelho e Travessa Nova Morada.





O grupo ateou fogo em pneus e galhos na Estrada da Roselândia, que dá acesso à Itapevi. O protesto deu início por volta das 17h30, próximo ao Colégio Talento.





A Polícia Militar está no local com 5 viaturas.









HISTÓRICO





Cotia e Cia publicou uma reportagem sobre as ruas sem pavimentação no dia 11 de março de 2024. Na ocasião, o morador do bairro, Kaique Bertuletti disse que todos os anos os pedidos para a pavimentação das vias são realizados, mas sem nenhuma resposta do poder público.





“Todos os anos, ainda mais em época de eleições, os candidatos a vereador aparecem aqui, marcam reuniões com os moradores, mostram os ofícios entregues na Secretaria de Obras, mas a situação não sai do lugar”, relatou.





Segundo ele, a situação das ruas fica ainda pior em períodos de chuva. “Quando chove, a água e a lama invadem as ruas, ficando intransitável a passagem”, disse.





As vias são importantes, segundo o morador, porque servem de atalho para os motoristas. “Muitos carros utilizam essa via para cortar caminho do acesso à Raposo Tavares, para a rua Nelson Tranchesi, no sentido Itapevi”, explica.





Cotia e Cia pediu, na época, um posicionamento para a prefeitura, mas não houve retorno. A reportagem está em contato novamente com a administração municipal.