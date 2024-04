Por causa da Enel, moradores são impedidos de se mudar para apartamentos prontos em Caucaia

Diversos contatos já foram feitos junto à Enel, porém, sem respostas; apartamentos estão prontos há aproximadamente 5 meses

Imagem da entrada do residencial. Foto: Felipe Rios

A compra de um imóvel se resume a várias etapas: questão financeira, aprovação de financiamento, processo burocrático de cartório, entre outras. Além disso, quando o imóvel é na planta, aguardar a construção pode ser de grande ansiedade.





Já o momento da vistoria, parece ser a última etapa para, finalmente, poder morar e construir histórias em um novo endereço. Porém, não é isso que está ocorrendo para as pessoas que adquiriram seus apartamentos no residencial Vista Caucaia, localizado no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia.





Apesar de prontos desde novembro de 2023, as pessoas ainda não puderam se mudar para o residencial por conta de um problema: a energia elétrica.





De acordo com elas, diversos contatos já foram feitos com a Enel, mas sem nenhuma resposta. “Fizemos inúmeros protocolos, porém, eles derrubam sem nenhuma explicação”, explica Felipe Rios de Barros, que juntamente com centenas de pessoas, ainda espera o serviço da concessionária para poder morar no local.





Sem um parecer, os moradores pensam até em fazer uma manifestação em frente a empresa. “É inadmissível isso. A obra já está pronta e só falta a Enel fazer a ligação, mas até agora, nada”, relata.





O empreendimento responsável pelas obras também fez contato com a Enel. De acordo com mensagem obtida pelo Cotia e Cia, foram abertos alguns protocolos, mas sem uma devolutiva concreta.





O primeiro prazo passado pela Enel, era de que o serviço seria feito no dia 15 de março. Mas como não foi realizado, o empreendimento voltou a fazer contato para questionar o motivo.





“Conseguimos um retorno no dia 25/03/2024, e recebemos a seguinte informação por parte da ENEL: ‘Em atenção ao e-mail recebido, informo que foi aberta a nota de ocorrência 377120829 para análise em até 5 dias úteis’”. Mas, até o momento, nada foi realizado.





Procurada para explicar o caso, a Enel não retornou dentro do prazo estipulado.