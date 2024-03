Moradores penduram faixas reivindicando asfalto em ruas de Cotia: “Há mais de 14 anos”

Segundo moradores, diversos ofícios já foram entregues para a Secretaria de Obras, mas sem respostas

Foto enviada ao Cotia e Cia pelo morador Kaique Bertuletti

#FalaCidadão: Moradores do Lageado, em Cotia, penduraram faixas pelo bairro reivindicando asfalto nas ruas Celso Ferreira e Hilda Botelho, que são paralelas. Moradores do, penduraram faixas pelo bairro reivindicandoque são paralelas.





Segundo os dizeres das faixas, “há mais de 14 anos” que a reivindicação é feita.





Morador do bairro, Kaique Bertuletti disse que todos os anos os pedidos para a pavimentação das vias são realizados, mas sem nenhuma resposta do poder público.





“Todos os anos, ainda mais em época de eleições, os candidatos a vereador aparecem aqui, marcam reuniões com os moradores, mostram os ofícios entregues na Secretaria de Obras, mas a situação não sai do lugar”, relata.





Situação das vias públicas do bairro Lageado há mais de 14 anos

Segundo ele, a situação das ruas fica ainda pior em períodos de chuva. “Quando chove, a água e a lama invadem as ruas, ficando intransitável a passagem”, disse.





As vias são importantes, segundo o morador, porque servem de atalho para os motoristas. “Muitos carros utilizam essa via para cortar caminho do acesso à Raposo Tavares, para a rua Nelson Tranchesi, no sentido Itapevi”, explica.





Além das ruas mencionadas, o mesmo problema ocorre na Travessa Nova Morada, também no Lageado.





Cotia e Cia procurou a Prefeitura de Cotia, caso haja retorno, será acrescentado nesta reportagem.