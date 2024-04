Morador de Cotia luta na Justiça para realizar cirurgia que aguarda há mais de 2 anos

Acamado, Thiago precisa de prótese no quadril, mas a fila de espera o faz desanimar e carregar consequências que estão comprometendo sua vida

Paciente recebe cuidados paliativos em casa. Foto enviada ao Cotia e Cia por Thiago

Reportagem: Neto Rossi





Morador de Cotia, Thiago Aparecido da Silva, de 38 anos, está há mais de dois anos aguardando uma cirurgia para colocação de prótese no quadril. Ele foi diagnosticado com osteonecrose em setembro de 2021.





Por não aguentar mais a espera, Thiago ingressou com uma ação na Justiça para ver se consegue realizar a cirurgia de forma mais ágil, já que essa demora vem lhe trazendo sérios problemas.





CONSEQUÊNCIAS





Thiago narra que já teve perdas ósseas e sua perna direita já diminuiu alguns centímetros. Além disso, a perna esquerda começou também a ser afetada, a ponto de deixá-lo acamado.





No momento, o paciente está impossibilitado de exercer suas atividades laborais e sua vida social está paralisada.





“Minha vida parou. Tive que deixar o trabalho, vida social e afins. As dificuldades estão ficando mais graves, pouco tempo de pé para um banho, por exemplo, já se torna tortuoso, já que ficam muitas dores e a mobilidade para se agachar ou trocar de roupas, por exemplo, não existe mais”, conta Thiago, ao Cotia e Cia.





Thiago, antes e depopis do problema de saúde. Imagens: Arquivo pessoal

Com todo esse tempo parado, Thiago explica que perdeu muita massa muscular das pernas e tem ganhado peso pelo sedentarismo. “Ou seja, acaba sendo uma bola de neve, pois piora o quadro exatamente onde são os danos: com maior peso forço mais o quadril ao caminhar e sem massa muscular nas pernas forço mais os ossos, e com risco de danificar algum tendão ou joelhos.”





FILA DE ESPERA





A reportagem já acompanha o caso de Thiago desde outubro de 2023. Na época, o paciente aguardava ser chamado pelo Hospital das Clínicas, em São Paulo. Como ele não conseguia uma reposta efetiva da unidade, Cotia e Cia intermediou o contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que enviou a seguinte resposta, na ocasião:





O Departamento Regional de Saúde (DRS) da Grande São Paulo informa que o paciente T.A.S. possui agendamento na especialidade de ortopedia e quadril para o dia 1º de novembro [2023], às 13h40, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O paciente será comunicado do agendamento





O agendamento realmente foi cumprido e Thiago encontra-se na fila de espera, mas ainda sem um prazo certo para a cirurgia.





Questionada pelo paciente sobre a fila de espera, a ouvidoria do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP informou que a definição das cirurgias é baseada em "critérios clínicos e ordem cronológica”. “Trata-se de uma espera dinâmica, que diminui à medida em que o paciente é operado. Existem, porém, situações que podem alterar a espera, como as urgências e emergências médicas”, disse o instituto.









Procurado pela reportagem, oinformou nesta quinta-feira (25) que o paciente é acompanhado pelo grupo de quadril do Instituto de Ortopedia e Traumatologia desde novembro de 2023, e possui novo retorno agendado para o dia 04 de setembro., concluiu.