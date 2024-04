Homem é executado com 14 tiros dentro do próprio carro em Osasco

Testemunhas relataram a aproximação de uma moto antes da realização do crime

Crime foi registrado no 3º DP de Osasco. Foto: Google Street Views

Um homem, de 28 anos, foi executado com 14 tiros dentro do próprio carro na Vila dos Remédios, em Osasco. O crime aconteceu na manhã dessa quinta-feira (25).





Segundo a TV Bandeirantes, testemunhas relataram que uma moto se aproximou do veículo onde estava o homem e, na sequência, o condutor da motocicleta teria realizado os disparos.





Ainda de acordo com a emissora, um outro rapaz acompanhava a vítima dentro do carro no momento do ocorrido. Ele não foi atingido.





Por conta da proximidade do local do crime com a casa da vítima, a esposa, que o esperava na residência, conseguiu ouvir os disparos, ainda segundo a TV Bandeirantes.





O caso foi registrado como homicídio pelo 3° Distrito Policial de Osasco. A Polícia Civil está responsável pela investigação do crime.